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Номер извещения
ГП927491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене окон на объектах ООО «Ижсталь-авто»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-02-98
Факс
+7 3412 91-01-95
Адрес электронной почты
koksharovkv@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокшаров Кирилл Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене окон на объектах ООО «Ижсталь-авто»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 14:00 GMT +319.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927491Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене окон на объектах ООО «Ижсталь-авто»Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927491Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене окон на объектах ООО «Ижсталь-авто»Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене окон на объектах ООО «Ижсталь-авто»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 окон
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-АВТО
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-АВТО
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
45.42.11.136
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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