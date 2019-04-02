Проведение работ по капитальному ремонту здания ПС «Томусинская», в части замены отопления для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31907678662 Уникальный номер закупки 19/ЭС/МР Номер закупки Наименование закупки Проведение работ по капитальному ремонту здания ПС «Томусинская», в части замены отопления для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченске Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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