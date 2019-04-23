Тендер 67-Т-2019 на выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927458 Уникальный номер закупки 67-Т-2019 Номер закупки Наименование закупки Тендер 67-Т-2019 на выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставки Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3185 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Шпак Наталья Константиновна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный Ключевые слова:

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