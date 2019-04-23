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Номер извещения
ГП927458
Уникальный номер закупки
67-Т-2019
Наименование закупки
Тендер 67-Т-2019 на выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3185
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 21:00 GMT +323.04.2019 21:0023.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927458Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставкиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2019 21:0023.04.2019 21:0023.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927458Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставкиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 16:0023.05.2019 16:0023.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927458Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставкиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по бурению эксплуатационных скважин на Уренгойском НГКМ для АО "АРКТИКГАЗ" на условиях суточной ставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.10.10.100
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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