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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927466
Уникальный номер закупки
ОТ-0062-19-КС
Наименование закупки
Выполнение работ по нанесению АКЗ, замене изоляции и благоустройству на объектах строительства Харьягинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1881
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
AlBogdanov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданов Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по нанесению АКЗ, замене изоляции, замене м/к площадок и защитных ограждений на объектах. Куст ЕР-1.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по нанесению АКЗ, замене изоляции, замене м/к площадок и защитных ограждений на объектах. Куст ЕР-1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
45.21.1
41.20
Документация лота
Кол-во: 0
Выполнение работ по нанесению АКЗ, замене изоляции, благоустройству и замене м/к площадок и защитных ограждений на объектах. ЦПС.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по нанесению АКЗ, замене изоляции, благоустройству и замене м/к площадок и защитных ограждений на объектах. ЦПС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
45.21.1
41.20
Документация лота
Кол-во: 0
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