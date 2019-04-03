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    Главная / Торги / Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг.

    Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927456Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг. БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_спецификации_(закупки)

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    Документы_Контрагента

    Запрос на поставку стеклобумаги.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2471

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    elena.pavlova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927456Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг. Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927456Дата и время вскрытия заявок Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:0006.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927456Подведение итогов не позднее Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг. Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:0006.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927456Подведение итогов не позднее Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стеклобумаги Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА в количестве 500кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    500 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО "Криогенмаш", Моск.обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товар осуществляется после поставки продукции на склад ПАО "Криогенмаш" с отсрочкой платежа 30кал. дней. Поставка товара на склад ПАО "Криогенмаш" производится за счет поставщика и должна быть включена в стоимость продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    23.1

    Стекло и изделия из стекла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_спецификации_(закупки)

    25.03.2019

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    25.03.2019

    Документы_Контрагента

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеклобумага БмД-К ТУ 6-11-529-80 СТЕКЛОБУМАГА ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА"

    Кол-во: 500

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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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