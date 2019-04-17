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Номер извещения
ГП927451
Уникальный номер закупки
63-Т-2019
Наименование закупки
Тендер 63-Т-2019 Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ" Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства" Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3825
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Неля Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 21:00 GMT +317.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927451Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 21:0017.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927451Дата и время вскрытия заявок Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.05.2019 16:0028.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.201928.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.20.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 21:00 GMT +317.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927451Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 21:0017.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927451Дата и время вскрытия заявок Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.05.2019 16:0028.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.201928.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.20.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 21:00 GMT +317.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927451Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.04.2019 21:0017.04.2019 21:0017.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927451Дата и время вскрытия заявок Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.05.2019 16:0028.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.201928.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927451Подведение итогов не позднее Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.20.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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