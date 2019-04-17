Тендер 63-Т-2019 Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ" Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства" Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927451 Уникальный номер закупки 63-Т-2019 Номер закупки Наименование закупки Тендер 63-Т-2019 Лот № 1: Выполнение безогневых врезок на объекте: "Дожимная компрессорная станция", расположенного на стройке: "Обустройство Яро-Яхинского НГКМ" Лот № 2: Выполнение безогневых врезок на объектах: "Установка комплексной подготовки газа. Установка деэтанизации конденсата. 3-я технологическая линия", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка"; "Лупинг газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U19 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U07", расположенного на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства" Лот № 3: Выполнение безогневых врезок на объекте: "УДК-3. УКПГ", расположенного на стройке "Обустройство пласта Ач5-1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3825 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Мальцева Неля Владиславовна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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