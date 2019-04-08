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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка системы распознавания номеров авто и железнодорожного транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
pimenovaa@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пименов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка системы распознавания номеров авто и железнодорожного транспорта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка системы распознавания номеров авто и железнодорожного транспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Установка системы распознавания номеров авто и железнодорожного транспорта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "СЗ", РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
62
Документация лота
Кол-во: 0
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