Запрос (ценовых) котировок на поставку шихты (13-15 неделя 2019)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

«Окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»» Условия оплаты: в случае доставки автотранспортом - 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя; в случае доставки ж/д транспортом - 30 дней с момента поставка Товара на склад Покупателя; (допускаются иные условия оплаты)