Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика (Покупателя по договору) путем доставки товара транспортом Поставщика на склад грузополучателя, по адресу, определенному в п. 3.26 Документации и Техническом задании. Срок выставления заявок: с даты подписания договора по 31.12.2019 года. Минимальный срок поставки от даты выставления заявки: 3 (три) календарных дня. Максимальный срок поставки от даты выставления заявки: 10 (десять) календарных дней. Периодичность выставления заявок: по мере возникновения потребности у Заказчика.