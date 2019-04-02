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Номер извещения
31907678507
Уникальный номер закупки
ЭЗП-08ППВ/2019
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку питьевой воды для нужд Общества в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
Почтовый адрес
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Контактный телефон
+7 8162 62-46-74
Факс
+7 8162 62-48-58
Адрес электронной почты
ShatunovaAA@oblgas.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатунова Анна Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, корп.2, кабинет № 306
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Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 году
Начальная цена
211 926,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1859
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для нужд Управления - г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 22. Для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород - г. Великий Новгород, ул. Загородная д.2, корпус 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
11.07
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1859
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