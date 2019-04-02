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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку питьевой воды для нужд Общества в 2019 году

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку питьевой воды для нужд Общества в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:5902.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 годуВеликий Новгород, ул. Загородная, д.2, корп.2, кабинет № 306Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907678507

    Уникальный номер закупки

    ЭЗП-08ППВ/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку питьевой воды для нужд Общества в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-46-74

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    ShatunovaAA@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шатунова Анна Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, корп.2, кабинет № 306

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Закупки и тендеры Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678507Подведение итогов не позднее Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 годуВеликий Новгород, ул. Загородная, д.2, корп.2, кабинет № 306

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для нужд Общества в 2019 году

    Начальная цена

    211 926,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1859

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для нужд Управления - г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 22. Для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород - г. Великий Новгород, ул. Загородная д.2, корпус 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика (Покупателя по договору) путем доставки товара транспортом Поставщика на склад грузополучателя, по адресу, определенному в п. 3.26 Документации и Техническом задании. Срок выставления заявок: с даты подписания договора по 31.12.2019 года. Минимальный срок поставки от даты выставления заявки: 3 (три) календарных дня. Максимальный срок поставки от даты выставления заявки: 10 (десять) календарных дней. Периодичность выставления заявок: по мере возникновения потребности у Заказчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    11.07

    Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 1859

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