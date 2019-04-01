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Номер извещения
ГП927446
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 920 075-08-39
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
baburov@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Липов Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927446Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 13:0001.04.2019 13:0001.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927446Дата и время вскрытия заявок Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район
Подведение итогов не позднее
04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927446Подведение итогов не позднее Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплект ремонтный-1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Нижегородская обл., г.Кулебаки, с. Саваслейка, д.1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
28.13.32.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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