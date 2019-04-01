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    Главная / Торги / Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS

    Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927446Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927446

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Перечень комплектующих для ТО компрессоров

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 920 075-08-39

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    baburov@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Липов Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927446Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 13:0001.04.2019 13:0001.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927446Дата и время вскрытия заявок Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927446Подведение итогов не позднее Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927446Подведение итогов не позднее Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOISКулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ремонтных комплектов для технич.обслуживания воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплект ремонтный-1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Нижегородская обл., г.Кулебаки, с. Саваслейка, д.1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ремонтный для тех.обслуживания и ремонта воздушных компрессоров мод.СЕ-68-А, производства ATELIERS FRANCOIS"

    Кол-во: 1

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