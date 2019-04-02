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Номер извещения
31907677779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования и реагентов для нужд Филиалов и АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-57-44 доб. 156
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Приобретение лабораторного оборудования для АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677779Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лабораторного оборудования для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 08:0002.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677779Дата и время вскрытия заявок Приобретение лабораторного оборудования для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лабораторного оборудования для АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
14 937 058,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.69.19.190
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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