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    Главная / Торги / Поставка автогудронатора на самосвал КАМАЗ 65115 для АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка автогудронатора на самосвал КАМАЗ 65115 для АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907677776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автогудронатора на самосвал КАМАЗ 65115 для АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №29

    Документация №29

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-79 доб. 123

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанин Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 07:00 GMT +310.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.04.2019 08:0010.04.2019 08:0010.04.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907677776Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут

    Дата и время проведения

    11.04.2019 08:0011.04.2019 08:0011.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907677776Дата и время проведения Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 13:0011.04.2019 13:0011.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677776Подведение итогов не позднее Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 13:0011.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677776Подведение итогов не позднее Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"

    Начальная цена

    12 472 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.6

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"

    Кол-во: 1

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