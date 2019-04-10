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Номер извещения
31907677776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автогудронатора на самосвал КАМАЗ 65115 для АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-79 доб. 123
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанин Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 07:00 GMT +310.04.2019 07:0010.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.04.2019 08:0010.04.2019 08:0010.04.2019 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907677776Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут
Дата и время проведения
11.04.2019 08:0011.04.2019 08:0011.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907677776Дата и время проведения Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 13:0011.04.2019 13:0011.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677776Подведение итогов не позднее Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автогудронатора быстросъемного на самосвал КАМАЗ 65115 для АО "ГК "Севертодор"
Начальная цена
12 472 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.6
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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