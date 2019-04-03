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Номер извещения
31907677747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отменных) задержанных рейсов в г. Иркутск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
dmitrieva.elena@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 03:00 GMT +303.04.2019 03:0003.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677747Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск Якутск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 03:0003.04.2019 03:0003.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677747Дата и время вскрытия заявок Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск Якутск
Подведение итогов не позднее
09.04.2019 03:0009.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677747Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск Якутск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 03:0009.04.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677747Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск Якутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных (отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Иркутск
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
55.10.10.000
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 685
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