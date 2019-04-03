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Номер извещения
31907677711
Уникальный номер закупки
008-ИТиС-03-2019
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники АО "Газпром газораспределение Рязанская область"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61 доб. 4912937614
Факс
{}
Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Не
Место рассмотрения предложений
г.Рязань, ул. Семашко, д.16
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677711Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районег.Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районе
Начальная цена
148 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677711Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районег.Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Рязанском районе
Начальная цена
130 503,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область в р.п.Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677711Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область в р.п.Сапожокг.Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область в р.п.Сапожок
Начальная цена
184 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей пчатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Сасово
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677711Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей пчатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Сасовог.Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей пчатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Сасово
Начальная цена
162 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Скопине
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677711Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Скопинег.Рязань, ул. Семашко, д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей печатной техники филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г.Скопине
Начальная цена
157 284,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
95.11
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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