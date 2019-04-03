Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных услуг осуществляется на основании счета и Акта приемки-сдачи оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты оказания услуг путем перечисления денежных средств в размере 100% от суммы оказанных услуг на расчетный счет Исполнителя.