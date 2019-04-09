www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907677671
Уникальный номер закупки
903
Наименование закупки
Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
--
Адрес электронной почты
korpus170@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков Sodick, Agiecut Progress 2, Agiecut Classic V2, Cut 200 Sp
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677671Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков Sodick, Agiecut Progress 2, Agiecut Classic V2, Cut 200 Sp 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677671Дата и время вскрытия заявок Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков Sodick, Agiecut Progress 2, Agiecut Classic V2, Cut 200 Sp 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677671Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков Sodick, Agiecut Progress 2, Agiecut Classic V2, Cut 200 Sp 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов и запасных частей для электроэрозионных станков Sodick, Agiecut Progress 2, Agiecut Classic V2, Cut 200 Sp
Начальная цена
482 620,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
28.41.40.000
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 166
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.