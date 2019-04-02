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    Главная / Торги / Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».

    Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677610Дата и время окончания срока приема заявок Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907677610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 06:00 GMT +302.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677610Дата и время окончания срока приема заявок Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 06:0002.04.2019 06:0002.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677610Дата и время вскрытия заявок Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677610Подведение итогов не позднее Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство работ по проведению планового технического обслуживания компрессорного оборудования на территории АО «УПП «Вектор».

    Начальная цена

    290 353,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором и приложениями к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всего объема работ предусмотренного договором на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: начало работ: с даты подписания договора; окончание работ: не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 0

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