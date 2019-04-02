Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всего объема работ предусмотренного договором на основании счета Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящего извещения. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: начало работ: с даты подписания договора; окончание работ: не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора.