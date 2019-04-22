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Номер извещения
ГП927541
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 12:00 GMT +322.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927541Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 17:3026.04.2019 17:3026.04.2019 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927541Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Дата и время проведения
29.04.2019 12:0029.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927541Дата и время проведения Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927541Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927541Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.
Начальная цена
4 924 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 231 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Металлолом 5А в количестве 460,143 т. Согласно требований Заказчика осуществить подготовку металлолома для транспортировке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Полянское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с.)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
38.32.22.111
Кол-во: 460.143
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