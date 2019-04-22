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    Главная / Торги / Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т

    Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927541Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Проект договора купли-продажи

    Информационное сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    транспорт, лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 12:00 GMT +322.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927541Дата и время окончания срока приема заявок Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.04.2019 17:3026.04.2019 17:3026.04.2019 17:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927541Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Дата и время проведения

    29.04.2019 12:0029.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927541Дата и время проведения Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927541Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927541Подведение итогов не позднее Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа металлолома 5А в количестве 460,143 т, складированного в Полянском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с. Согласно требований Заказчика необходимо осуществить подготовку металлолома к транспортировке.

    Начальная цена

    4 924 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 231 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 231 000,00

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    на 50 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Металлолом 5А в количестве 460,143 т. Согласно требований Заказчика осуществить подготовку металлолома для транспортировке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Полянское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, Бедеево-Полянский с.с.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%, оплата проводится после заключения договора купли-продажи на основании выставленного счета в течение 10 (Десяти) дней, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты проведения аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора купли-продажи

    03.04.2019

    Информационное сообщение

    24.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлолом 5А "

    Кол-во: 460.143

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