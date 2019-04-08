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Номер извещения
ГП927443
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Аукцион по реализации лома черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 11:00 GMT +308.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927443Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.2019 11:0009.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927443Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.Екатеринбург
Дата и время проведения
09.04.2019 11:0009.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927443Дата и время проведения Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 11:1515.04.2019 11:1515.04.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927443Подведение итогов не позднее Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 11:1515.04.2019 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927443Подведение итогов не позднее Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено, отгрузка в течение марта-апреля.
Начальная цена
16 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В извещении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В извещенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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