Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за оказанные услуги (выполненные работы) в размере 100% осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ/ оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.