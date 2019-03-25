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Номер извещения
31907677721
Уникальный номер закупки
007-ОПБОТиЭ-03-2019
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61
Факс
{}
Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
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Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Начальная цена
15 030,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районеРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе
Начальная цена
75 219,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Клепиковского и Тумского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Начальная цена
45 818,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе.
Начальная цена
56 749,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Михайловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Начальная цена
48 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Старожиловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Начальная цена
31 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СкопинеРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пронского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине
Начальная цена
25 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине.
Начальная цена
93 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе.
Начальная цена
131 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Начальная цена
45 368,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кадомского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
18 615,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Пителинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Начальная цена
19 101,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.СасовоРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.СасовоРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.СасовоРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.СасовоРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ермишинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г.Сасово
Начальная цена
13 525,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Шацкого и Чучковского участков филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово.
Начальная цена
51 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. СасовоРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово
Начальная цена
3 363,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ряжского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
2 774,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Алексанро-Невского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
1 474,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Начальная цена
73 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Сараевского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Начальная цена
13 224,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Ухоловского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок.
Начальная цена
10 554,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 09:59 GMT +303.04.2019 09:5903.04.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 10:0003.04.2019 10:0003.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677721Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907677721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. СапожокРязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников Кораблинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок
Начальная цена
24 875,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
86.21.1
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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