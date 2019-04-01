www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907677483
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Автомобиля УАЗ для нужд ООО "ПКС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 07:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-91
Факс
{}
Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ренжин Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль УАЗ-236324 (UAZ Profi) либо эквивалент в комплектации согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 14:00 GMT +301.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907677483Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль УАЗ-236324 (UAZ Profi) либо эквивалент в комплектации согласно техническому заданиюКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 14:0001.04.2019 14:0001.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907677483Дата и время вскрытия заявок Автомобиль УАЗ-236324 (UAZ Profi) либо эквивалент в комплектации согласно техническому заданиюКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль УАЗ-236324 (UAZ Profi) либо эквивалент в комплектации согласно техническому заданию
Начальная цена
926 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652381, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ПГТ ПРОМЫШЛЕННАЯ, УЛ НЕКРАСОВА, 20, -, -
652380, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, ПГТ ПРОМЫШЛЕННАЯ, УЛ НЕКРАСОВА, 20, -, -
29.10.42.111
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.