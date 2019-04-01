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Номер извещения
ГП927440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт комплекса пресса №5 по энергочасти КПЦ ЧФ ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 07:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт комплекса пресса №5 по энергочасти КПЦ ЧФ ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт комплекса пресса №5 по энергочасти КПЦ ЧФ ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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