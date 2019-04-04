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Номер извещения
31907679196
Уникальный номер закупки
17-10
Наименование закупки
Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34670 2-14-10
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil10-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожухов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 13:00 GMT +304.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679196Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679196Дата и время вскрытия заявок Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 13:0008.04.2019 13:0008.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679196Подведение итогов не позднее Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Белоярский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин для АТС и ДСМ Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 005 228,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 29 (База Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
22.11.1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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