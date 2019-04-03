Кабельные муфты (Централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть"

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АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта концевая 3 КВТпН-10 150/240 (с болтовыми наконечниками)" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Муфта концевая 3 КВТпН-10 70/120 (с болтовыми наконечниками)" Кол-во: 16

"Позиция 3" "Муфта соединительная 3СТпН-10 150/240 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Муфта соединительная 3СТпН-10 70/120 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Муфта кабельная соединительная POLJ-42/1x120-240 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x630 (для кабеля с сечением жилы 630мм2) (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Муфта кабельная соединительная 35кВ TRAJ 42/1*120-240-3HL (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Муфта кабельная соединительная 35 кВ GUSJ 42/120-240 3HL" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x120-240" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x240-400" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Муфта кабельная концевая 35кВ POLT-42F/1XО-L16" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Муфта кабельная концевая 35кВ POLT-42E/1XО-L12 с винтовыми наконечниками" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Муфта кабельная концевая POLT-12F/1XI-L20А (500-630мм2) с винтовыми наконечниками" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Муфта кабельная 3СТпУ-10-35-50 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Муфта кабельная 3СТП-10У-70-120 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Муфта кабельная 3СТП-10У-150-240 (с болтовыми соединителями)" Кол-во: 30

"Позиция 17" "Муфта кабельная 3КНТПн-10-70-120 (с болтовыми наконечниками)" Кол-во: 15

"Позиция 18" "Муфта кабельная 3КНТПн-10-150-240 (с болтовыми наконечниками)" Кол-во: 15

"Позиция 19" "Муфта кабельная 10 ст (тк) -3ж (70-120) (соединители под опрессовку или универсальные) Для кабеля с бумажно-масляной изоляцией." Кол-во: 8

"Позиция 20" "Муфта кабельная 10 ст (тк) -3ж (150-240) (соединители под опрессовку или универсальные) Для кабеля с бумажно-масляной изоляцией" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Муфта концевая ЗКВТп-10 150/240 (болтовое соединение)" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Муфта концевая ЗКНТп-10 150/240 (болтовое соединение)" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Муфта концевая ЗКНТп-10 70/120 (болтовое соединение)" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Муфта соединительная ЗСТп-10 150/240 (болтовое соединение)" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Муфта соединительная ЗСТп-10 70/120 (болтовое соединение)" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Муфта 10ПКНТпН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 8

"Позиция 27" "Муфта 10ПКВТпН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 6

"Позиция 28" "Муфта 10ПКВТпЛН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Муфта 4КВТпН-1 70/120 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 30

"Позиция 30" "Муфта 3КВТпН-10-35/50 (10КВТпН-7) (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Муфта 3ПКНТпН-10-150/240 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Муфта 3КВТпН-10-70/120 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)" Кол-во: 5