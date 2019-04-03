Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Кабельные муфты (Централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть"

    Кабельные муфты (Централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельных муфт (Централизованная закупка)МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907678457

    Уникальный номер закупки

    22/ЭС/МР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельные муфты (Централизованная закупка) для нужд АО "Электросеть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора поставки

    Спецификация к проекту договора поставки

    1 лист_ЗД_Согласование

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-36-97

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксанова Олеся Ринатовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельных муфт (Централизованная закупка)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678457Подведение итогов не позднее Поставка кабельных муфт (Централизованная закупка)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных муфт (Централизованная закупка)

    Начальная цена

    2 047 011,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет в течение 30 к/дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.33.1

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта концевая 3 КВТпН-10 150/240 (с болтовыми наконечниками)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Муфта концевая 3 КВТпН-10 70/120 (с болтовыми наконечниками)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Муфта соединительная 3СТпН-10 150/240 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Муфта соединительная 3СТпН-10 70/120 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Муфта кабельная соединительная POLJ-42/1x120-240 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x630 (для кабеля с сечением жилы 630мм2) (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Муфта кабельная соединительная 35кВ TRAJ 42/1*120-240-3HL (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Муфта кабельная соединительная 35 кВ GUSJ 42/120-240 3HL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x120-240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1x240-400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Муфта кабельная концевая 35кВ POLT-42F/1XО-L16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Муфта кабельная концевая 35кВ POLT-42E/1XО-L12 с винтовыми наконечниками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Муфта кабельная концевая POLT-12F/1XI-L20А (500-630мм2) с винтовыми наконечниками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Муфта кабельная 3СТпУ-10-35-50 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Муфта кабельная 3СТП-10У-70-120 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Муфта кабельная 3СТП-10У-150-240 (с болтовыми соединителями)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Муфта кабельная 3КНТПн-10-70-120 (с болтовыми наконечниками)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Муфта кабельная 3КНТПн-10-150-240 (с болтовыми наконечниками)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Муфта кабельная 10 ст (тк) -3ж (70-120) (соединители под опрессовку или универсальные) Для кабеля с бумажно-масляной изоляцией."

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Муфта кабельная 10 ст (тк) -3ж (150-240) (соединители под опрессовку или универсальные) Для кабеля с бумажно-масляной изоляцией"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Муфта концевая ЗКВТп-10 150/240 (болтовое соединение)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Муфта концевая ЗКНТп-10 150/240 (болтовое соединение)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Муфта концевая ЗКНТп-10 70/120 (болтовое соединение)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Муфта соединительная ЗСТп-10 150/240 (болтовое соединение)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Муфта соединительная ЗСТп-10 70/120 (болтовое соединение)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Муфта 10ПКНТпН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Муфта 10ПКВТпН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Муфта 10ПКВТпЛН-8 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Муфта 4КВТпН-1 70/120 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Муфта 3КВТпН-10-35/50 (10КВТпН-7) (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Муфта 3ПКНТпН-10-150/240 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Муфта 3КВТпН-10-70/120 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Муфта 3КВТпН-1-70/120 (с болтовыми наконечниками и комплектом не паянного заземления)"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить