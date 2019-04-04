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Номер извещения
ГП927437
Уникальный номер закупки
2019-19-ОИТиС-З
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 07:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-03-75
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
vvbugaev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бугаев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 20:00 GMT +304.04.2019 20:0004.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 07:3005.04.2019 07:3005.04.2019 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927437Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.Тюмень
Подведение итогов не позднее
25.05.2019 18:0025.05.2019 18:0025.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927437Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ CommVault Simpana и оформлению сертификатов технической поддержки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договоров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договоровРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
62
46.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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