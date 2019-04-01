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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907677382
Уникальный номер закупки
16/ЭС/МР
Наименование закупки
Поставка серверного оборудования для ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 07:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-30-19
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезурнашвили Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервер НР
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервер НР
Начальная цена
624 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Горького, 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
26.20.2
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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