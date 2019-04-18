Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выключатель вакуумный, оборудование АСУТП. В лот 2 добавлены позиции №№21-25 "Модули"

    Выключатель вакуумный, оборудование АСУТП. В лот 2 добавлены позиции №№21-25 "Модули"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927436Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование, АСУТПЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927436

    Уникальный номер закупки

    209013

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выключатель вакуумный, оборудование АСУТП. В лот 2 добавлены позиции №№21-25 "Модули"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 06:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    образцы форм

    Приложение № 3

    Приложение № 3

    Приложение № 2

    Приложение № 2

    шильд выключателя

    Изменения в извещении

    Опросный лист

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение 2 лот 2 поз. 21-25

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    olgamishustina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мишустина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927436Дата и время окончания срока приема заявок ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2019 15:0029.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201929.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.12.32.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Электрооборудование, АСУТП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927436Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование, АСУТПЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2019 15:0029.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее Электрооборудование, АСУТПЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201929.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее Электрооборудование, АСУТПЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование, АСУТП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕЛЕ 3RH1122-1BB40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 6EP1331-2BA10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "ПУСКАТЕЛЬ ПЛАВНЫЙ 3RW4073-6BB45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "УСТРОЙСТВО ПЛ.ПУСКА 3RW4074-6BB44"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 6RA8028-6DV62-0АА0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "УСТРОЙСТВО ПЛ.ПУСКА 3RW4074-6BB44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА 3RW4056-6ВВ44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "УСТРОЙСТВО ПЛ. ПУСК. 3RW3028-1BB04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "БАТАРЕЯ БУФЕРНАЯ 6ES7971-0BA00"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "МОДУЛЬ 6ES7277-0AA22-0XA0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "МОДУЛЬ СИЛОВОЙ 6SL 3210-1SE22-5UA0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "МОДУЛЬ СИЛОВОЙ 6SL 3210-1SE16-0UA0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "МОДУЛЬ СИЛОВОЙ 6SL 3210-1SE31-0UA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "МОДУЛЬ СИЛОВОЙ 6SL 3210-1SE31-5UA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "МОДУЛЬ 6ES7153-2BA02-0XB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "РЕЛЕ 3RH1131-1BB40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "МОДУЛЬ ВЫВ ДИСКР СИГН 6ES7322-1BL00-0AA0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "МОДУЛЬ ДИСКРЕТН ВХОД. 6ES7321-1BL00-0AA0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ПРОЦЕССОР КОММУНИКАЦ.6GK7443-1EX20-0XE0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ПРОЦЕССОР ЦЕНТР. 6ES7 414-2XK05-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ПРОЦЕССОР КОММУНИКАЦ.6GK7-443-1EX20-0XE0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ПРОЦЕССОР ЦЕНТР. 6ES7 414-2XK05-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 6EP1333-2BA01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "МОДУЛЬ СИЛОВОЙ 6SL 3210-1SE23-2UA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ДЖОЙСТИК 4-Х ПОЗ. 3SB1208-7JV20"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225131
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    520867
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:38
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить