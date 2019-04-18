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Номер извещения
ГП927436
Уникальный номер закупки
209013
Наименование закупки
Выключатель вакуумный, оборудование АСУТП. В лот 2 добавлены позиции №№21-25 "Модули"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-33
Факс
--
Адрес электронной почты
olgamishustina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мишустина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927436Дата и время окончания срока приема заявок ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.07.2019 15:0029.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ 3AH4305-2RR55-OFD2 Z
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.12.32.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Электрооборудование, АСУТП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 16:00 GMT +318.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927436Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование, АСУТПЧелябинск
Подведение итогов не позднее
29.07.2019 15:0029.07.2019 15:0029.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927436Подведение итогов не позднее Электрооборудование, АСУТПЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование, АСУТП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.12.10.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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