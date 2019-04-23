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Номер извещения
ГП927452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-55-89
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
klantsaty@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кланцатый Родион Викторович
Место рассмотрения предложений
АО "Саратовстройстекло"
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Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 10:00 GMT +323.04.2019 10:0023.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927452Дата и время окончания срока приема заявок Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927452Дата и время вскрытия заявок Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 16:0023.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927452Подведение итогов не позднее Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в полном объеме в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Подъездные ж.д. пути АО "Саратовстройстекло" станция Трофимовский 2 Прив.ж.д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.12.20.150
Документация лота
Кол-во: 1
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