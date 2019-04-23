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    Главная / Торги / Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло"

    Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 10:0023.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927452Дата и время окончания срока приема заявок Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на производство работ по капитальному ремонту ж.д. путей.

    Тех. задание на производство работ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-89

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    klantsaty@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кланцатый Родион Викторович

    Место рассмотрения предложений

    АО "Саратовстройстекло"

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 10:00 GMT +323.04.2019 10:0023.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927452Дата и время окончания срока приема заявок Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"

    Дата и время вскрытия заявок

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927452Дата и время вскрытия заявок Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"

    Подведение итогов не позднее

    23.04.2019 16:0023.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927452Подведение итогов не позднее Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 16:0023.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927452Подведение итогов не позднее Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.АО "Саратовстройстекло"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство капитального ремонта подъездных ж.д. путей собственности АО "Саратовстройстекло" в соответствии с тех. заданием.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в полном объеме в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подъездные ж.д. пути АО "Саратовстройстекло" станция Трофимовский 2 Прив.ж.д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание на производство работ по капитальному ремонту ж.д. путей.

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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