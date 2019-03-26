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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927710
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 3822 70-59-70 доб. 5475
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.turuntaev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турунтаев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на поставку кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2019 13:30 GMT +310.07.2019 13:3010.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927710Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку кабельной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
12.07.2019 16:0012.07.2019 16:0012.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927710Подведение итогов не позднее Договор на поставку кабельной продукцииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
27.3
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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