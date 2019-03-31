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Номер извещения
ГП927433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 04:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-52
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
klyukina.n@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клюкина Надежда Вениаминовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2019 11:00 GMT +331.03.2019 11:0031.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927433Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.03.2019 11:0031.03.2019 11:0031.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927433Дата и время вскрытия заявок Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 11:0029.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927433Подведение итогов не позднее Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 11:0029.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927433Подведение итогов не позднее Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение специальных работ на объектах "Склад оборудования и материалов арочного типа №1 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №2 (отапливаемый), "Склад оборудования и материалов арочного типа №3 (неотапливаемый) "ОФ "Инаглинская-2" ГОК "Инаглинский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Кол-во: 1
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