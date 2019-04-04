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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907680246Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907680246

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 14:0030.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907680246Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    2 772 346,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    ТЗД

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Solidial 12.5/80-18 PR 12 BHZ TL или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Viatti Brina (V-521) 175/70R13 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Tigar High Performance 205/60 R16  или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "NF 201 315/60R22,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "KAMA 365 SUV 215/65R16 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Solidial 16.9-30 SL R4 SD 14PR или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Solidial 18.4-26 BHL 753/BHZ 12PR или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Ф-2А (15,5-38) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "ИД-304 (320/508-1200R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Continental ContiPremiumContact 6 235/45 R18 98Y XL или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Viatti Bosco S/T V-526 235/60R16 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "480/80-26 (18.4R26) IND 160A8 TI-20 TL Митас или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "400/70-20 14PR 150B TR-01 TL Митас или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Митас 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 10PR 130A8 IM-04 TL или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Ф-35 (11,2-20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Armour 16.9-28 14PR TL Ti200 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Armour 16.9-24 14PR TL Ti200 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Double Road 801 (7,5 R16C 122/118L 14PR) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "У-2 (8,25R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Кама И-281, У-4(10,0R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Кама-301 (185/75R16C) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Кама-310 (11R20) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Кама NF-701 (11R22,5) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Кама NR 201 245/70R19,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Шины Cordiant Business CA 215/70 R15C 109 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Кама NR-201 (215/75R17,5) или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "NF 202 385/65R22,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "NF 202 315/80R22,5 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Viatti Bosco A/T (V-237) 215/55R17 или аналог с идентичным рисунком протектора"

    Кол-во: 4

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