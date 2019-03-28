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    Главная / Торги / Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927421Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927421

    Уникальный номер закупки

    23052

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.03.2019 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 23052

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-26

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    petrenko.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.201928.04.2019 10:0028.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927421Подведение итогов не позднее Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно пост оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печь муфельная СНОЛ-6/10В с вытяжкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пест фарфоровый №7 (d 70*210)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Ступка фарфоровая №7 д.240мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Тигель кварцевый с крышкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Крышка фарфоровая для определения индекса вспучивания"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Тигель низкий №3"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Эксикатор 240мм без крана (код ОКП 94 6456)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Противень для сушки угля"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Набор для чистки пластометрических стаканов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Игла пластометрическая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Каретка проволочная (нихром) для определения выхода летучих веществ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Тигель из жаропрочной стали СТ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Пресс ручной лабораторный для прессования таблеток бензойной кислоты, усилие 2 тн,с прессформой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аквадистиллятор электрический ЖЭ-4-02(код ОКП 945240)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Весы аналитические СЕ-124С, внутр.калибровка, 120г./0,1мг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шкаф сушильный ШС-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Контейнер УП-8 для хранения арбитражных проб"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Скальпель брюшистый средний СБ 150*40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "тумба подкатная {с 3 ящ, лабораторная}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Шкаф для хранения арбитражных проб ШММ-2 с замком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Ступка с пестиком Латунь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тигель высокий №3"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 23"

    "Лодочка для определения зольности №2"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 24"

    "Лодочка для определения зольности №3"

    Кол-во: 2000

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