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Номер извещения
ГП927421
Уникальный номер закупки
23052
Наименование закупки
Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.03.2019 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-26
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
petrenko.a@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение инструмента и хоз. инвентаря по заявке № 23052 для АО «ГОК «Инаглинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28
27
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 2000
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