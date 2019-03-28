Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»

    Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927416Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»г.НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927416

    Уникальный номер закупки

    23003

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.03.2019 06:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 23003

    Отгрузочные реквизиты Денисовский ГОК АО

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-26

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    petrenko.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.201928.04.2019 10:0028.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927416Подведение итогов не позднее Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»г.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы к лабораторному оборудованию по заявке № 23003 для АО «ГОК «Денисовский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно отгрузочным реквизитамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажимы для нагревателей (606-320)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Элемент нагревательный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Трубка печи внешняя (616-089)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Трубка печи внутренняя (616-070)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Тигли фарфоровые для определения индекса вспучивания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вентилятор вытяжной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Карусель (поворотный стол для тиглей) (614-442-110)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Элемент нагревательный {для печи ПВТ-ИП}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Термопара для печи ПВТ-ИП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кирпич {для ПВТ-ИП}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Плата аналогово-цифрового ввода-вывода LA-20USB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кирпич"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Стакан пластометрический в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Штемпель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Дно пластометрического стакана"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Планка прижимная (ВУХИН)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Спица для загрузки (ВУХИН)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Трубка для термопары"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Преобразователь термоэлектрический в кожухе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Диодный мост КВРС 2510"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Контактор КМИ-23211 32А 230В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Элемент нагревательный для пластометра"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Преобразователь термоэлектрический (термопара)Тип КТХА 02.01-050-К1-Н-ТЗ10-3-200/1000от 40С до 1000С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Реле твердосплавное НДН 8044 2Д 380А пластом 40-440 VAC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Ремень А1320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Подшипник 60212"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Подшипник 8212"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Подшипник 6-36212 Е (7212)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Комплект дисков для истирателя ДИ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кнопка пуск/стоп для ИПС 2*4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Ремень А1280"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Стакан для истирателя ИПС 2*4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Изоляционная прокладка для бомбы С5010(7184400)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Прокладка для калометрической бомбы С5010 (1583600)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Кольцо О-ринг для бомбы С5010 (1583500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Уплотнительная шайба для калориметра IKA розовая (7159100)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Уплотнительное кольцо (7163700)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Электрод к бомбе (7158500)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Кольцо О-ринг для калориметра (0559900)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Насос калориметра С200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Поршень для подачи кислорода (3088000)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Адаптер поджига"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Оборудование обеспечения калориметра:кислородная заправочная станция, редуктор с адаптером, штатив"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Редуктор балонный кислородный РК-70"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079781
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    593396
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 716 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237127
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00455 ИТТ
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ...
    593387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237121
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    593373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237094
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    593320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить