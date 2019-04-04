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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907679178
Уникальный номер закупки
219408
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Продукция электротехническая"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косенков Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции
Начальная цена
145 875,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
27.33
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 13
Кол-во: 400
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 117
Кол-во: 216
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 32
Кол-во: 6
Кол-во: 21
Кол-во: 125
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 700
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 145
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 40
Кол-во: 34
Кол-во: 7
Кол-во: 400
Кол-во: 72
Кол-во: 63
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 21
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 4
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