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    Главная / Торги / Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК

    Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927415Дата и время окончания срока приема заявок Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 19:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень имущества расположенного на площадке "ЯНГКМ БМПК"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Стройгазконсалтинг
    Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Контактный телефон

    +7 812 429-09-79

    Факс

    +7 812 429-08-09

    Адрес электронной почты

    VarchevAV@sgc-sklad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варчев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927415Дата и время окончания срока приема заявок Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927415Дата и время вскрытия заявок Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927415Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927415Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК, координаты местонахождения площадки хранения: 67.943291, 75.350044

    Начальная цена

    116 629 762,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    198 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лица которые необходимо указать в качестве контакта для переговоров по торгам на электронной площадке с покупателями имущества по лотам. Контакты: 1. Заместитель начальника управления реновации основных средств Холодкова Екатерина Вячеславовна Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2961 Моб.тел.: 8-910-40-40-661 2. Главный специалист отдела реализации запасных частей Управления реновации основных средств Гизатуллин Марат Ринатович Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2905 Моб. Тел.: 8-981-177-92-93Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз с площадки хранения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Стройгазконсалтинг
    Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    30.99.10.000

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень имущества расположенного на площадке "ЯНГКМ БМПК"

    23.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация имущественного комплекса "ЯНГКМ БМПК" включающего объекты недвижимости, автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ямбург, база БМПК"

    Кол-во: 1

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    17.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    17.01.2022 г., 12:26
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 12:00
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