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    Главная / Торги / Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой

    Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927414Дата и время окончания срока приема заявок Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 18:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень имущества расположенного на площадке "Сеноман"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Стройгазконсалтинг
    Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Контактный телефон

    +7 812 429-09-79

    Факс

    +7 812 429-08-09

    Адрес электронной почты

    VarchevAV@sgc-sklad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варчев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927414Дата и время окончания срока приема заявок Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927414Дата и время вскрытия заявок Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927414Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927414Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой, координаты местонахождения площадки хранения: 66.963271, 76.414615

    Начальная цена

    1 693 903,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лица которые необходимо указать в качестве контакта для переговоров по торгам на электронной площадке с покупателями имущества по лотам. Контакты: 1. Заместитель начальника управления реновации основных средств Холодкова Екатерина Вячеславовна Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2961 Моб.тел.: 8-910-40-40-661 2. Главный специалист отдела реализации запасных частей Управления реновации основных средств Гизатуллин Марат Ринатович Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2905 Моб. Тел.: 8-981-177-92-93Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз с площадки хранения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Стройгазконсалтинг
    Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22

    Классификатор ОКПД2

    30.99.10.000

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень имущества расположенного на площадке "Сеноман"

    23.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация имущественного комплекса "Сеноман" включающего временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, 113 км до г.Новый Уренгой"

    Кол-во: 1

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