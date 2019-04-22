АО "РУСАЛ Ачинск" реализует СБШ-250МНА-32 в количестве 2 ед., 2004 и 2005 года выпуска. Продажа на конкурсной основе, по 100 % предоплате. По всем вопросам обращаться по тел.8(39151)3-45-94 или по электронной почте Yuliya.Mitina@rusal.com