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Номер извещения
ГП927412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22
Контактный телефон
+7 812 429-09-79
Факс
+7 812 429-08-09
Адрес электронной почты
VarchevAV@sgc-sklad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варчев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927412Дата и время окончания срока приема заявок Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927412Дата и время вскрытия заявок Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 16:0029.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927412Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.201929.04.2019 16:0029.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927412Подведение итогов не позднее Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация имущественного комплекса "ГКС" включающего автотранспорт, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, не доезжая 2 км до п. Новозаполярный по Федеральной автодороге п.Старый Уренгой-п.Тазовский, автодорога на объект уходит на север длинною 5 км, координаты местонахождения площадки хранения: 65.763257, 79.482306
Начальная цена
14 111 918,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
57 единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лица которые необходимо указать в качестве контакта для переговоров по торгам на электронной площадке с покупателями имущества по лотам. Контакты: 1. Заместитель начальника управления реновации основных средств Холодкова Екатерина Вячеславовна Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2961 Моб.тел.: 8-910-40-40-661 2. Главный специалист отдела реализации запасных частей Управления реновации основных средств Гизатуллин Марат Ринатович Рабочий тел.: (812)429-08-02, доб.2905 Моб. Тел.: 8-981-177-92-93Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Стройгазконсалтинг
Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп.3, лит. Б, эт/ком22/22
30.99.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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