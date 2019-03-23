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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств (48 лотов). Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств (48 лотов). Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-31622г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств (48 лотов). Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗАДАТКА

    Изменения в извещении

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт, шасси, кран

    Список лотов

    Лот 1

    ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ-3102

    Начальная цена

    85 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " ГАЗ-3102"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ-3102

    Начальная цена

    92 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ-3102

    Начальная цена

    52 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-3102"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    VOLGA SIBER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 14:2506.05.2019 14:2506.05.2019 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 14:2506.05.2019 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    VOLGA SIBER

    Начальная цена

    93 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    VOLGA SIBER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:2006.05.2019 13:2006.05.2019 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:2006.05.2019 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    VOLGA SIBER

    Начальная цена

    103 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    VOLGA SIBER

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:4506.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    VOLGA SIBER

    Начальная цена

    106 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOLGA SIBER"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500

    Начальная цена

    290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    UAZ PATRIOT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок UAZ PATRIOTг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения UAZ PATRIOTг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее UAZ PATRIOTг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее UAZ PATRIOTг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    UAZ PATRIOT

    Начальная цена

    117 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "UAZ PATRIOT"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    УАЗ-31622

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-31622г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-31622г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения УАЗ-31622г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-31622г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-31622г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ-31622

    Начальная цена

    84 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-31622"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    УАЗ-390994

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390994г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390994г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения УАЗ-390994г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:4506.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-390994г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-390994г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ-390994

    Начальная цена

    36 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ-390994"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    ГАЗ-22171

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-22171 г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-22171 г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-22171 г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:0506.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171 г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ-22171

    Начальная цена

    107 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-22171 "

    Кол-во: 1

    Лот 12

    ГАЗ-22171

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-22171г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-22171г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-22171г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 14:1006.05.2019 14:1006.05.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 14:1006.05.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ-22171

    Начальная цена

    101 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ-22171"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 16:4506.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Начальная цена

    328 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мерседес Бенц 0350 RHD"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 16:4506.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Начальная цена

    297 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мерседес Бенц 0350 RHD"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 16:3006.05.2019 16:3006.05.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 16:3006.05.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мерседес Бенц 0350 RHD

    Начальная цена

    265 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мерседес Бенц 0350 RHD"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    181 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    178 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    178 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 19

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    194 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 20

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    173 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 21

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    175 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 22

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    178 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 23

    ПАЗ 4230-02

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 4230-02

    Начальная цена

    178 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ 4230-02"

    Кол-во: 1

    Лот 24

    ПАЗ423002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ423002

    Начальная цена

    177 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ423002"

    Кол-во: 1

    Лот 25

    ПАЗ423002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ423002

    Начальная цена

    145 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ423002"

    Кол-во: 1

    Лот 26

    ПАЗ423002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ423002

    Начальная цена

    147 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ423002"

    Кол-во: 1

    Лот 27

    ПАЗ423002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ423002

    Начальная цена

    149 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ423002"

    Кол-во: 1

    Лот 28

    ПАЗ423002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ423002

    Начальная цена

    147 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАЗ423002"

    Кол-во: 1

    Лот 29

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    209 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 30

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    236 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 31

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    224 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 32

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    202 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 33

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    217 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 34

    МАЗ-152-060

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ-152-060

    Начальная цена

    233 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЗ-152-060"

    Кол-во: 1

    Лот 35

    MA3-152

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок MA3-152г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок MA3-152г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения MA3-152г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее MA3-152г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее MA3-152г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    MA3-152

    Начальная цена

    232 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MA3-152"

    Кол-во: 1

    Лот 36

    КАВЗ 324401

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАВЗ 324401

    Начальная цена

    64 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401"

    Кол-во: 1

    Лот 37

    КАВЗ 324401

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАВЗ 324401

    Начальная цена

    63 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401"

    Кол-во: 1

    Лот 38

    КАВЗ 324401

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАВЗ 324401

    Начальная цена

    70 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАВЗ 324401"

    Кол-во: 1

    Лот 39

    Урал 4320011110

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Урал 4320011110г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Урал 4320011110г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Урал 4320011110г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:0006.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Урал 4320011110г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Урал 4320011110г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Урал 4320011110

    Начальная цена

    120 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Урал 4320011110"

    Кол-во: 1

    Лот 40

    КамАЗ-55111-015-15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КамАЗ-55111-015-15г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КамАЗ-55111-015-15г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КамАЗ-55111-015-15г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:0506.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КамАЗ-55111-015-15г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КамАЗ-55111-015-15г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КамАЗ-55111-015-15

    Начальная цена

    351 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КамАЗ-55111-015-15"

    Кол-во: 1

    Лот 41

    ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041

    Начальная цена

    277 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041"

    Кол-во: 1

    Лот 42

    АРОК-39384

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок АРОК-39384г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок АРОК-39384г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения АРОК-39384г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 18:2506.05.2019 18:2506.05.2019 18:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 18:2506.05.2019 18:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АРОК-39384

    Начальная цена

    121 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АРОК-39384"

    Кол-во: 1

    Лот 43

    АРОК-39384

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок АРОК-39384г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок АРОК-39384г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения АРОК-39384г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 17:0006.05.2019 17:0006.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 17:0006.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АРОК-39384

    Начальная цена

    161 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АРОК-39384"

    Кол-во: 1

    Лот 44

    МК-20-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МК-20-01г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МК-20-01г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МК-20-01г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 13:3506.05.2019 13:3506.05.2019 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МК-20-01г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 13:3506.05.2019 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МК-20-01г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МК-20-01

    Начальная цена

    261 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МК-20-01"

    Кол-во: 1

    Лот 45

    Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 15:1006.05.2019 15:1006.05.2019 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 15:1006.05.2019 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320

    Начальная цена

    531 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320"

    Кол-во: 1

    Лот 46

    Трактор Т-16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Т-16г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор Т-16г. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Трактор Т-16г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 14:0006.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Трактор Т-16г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Трактор Т-16г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор Т-16

    Начальная цена

    67 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор Т-16"

    Кол-во: 1

    Лот 47

    Тепловоз ТГМ-23Д

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловоз ТГМ-23Д

    Начальная цена

    531 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловоз ТГМ-23Д"

    Кол-во: 1

    Лот 48

    Тепловоз ТГМ-23Д

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Дата и время проведения

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2019 12:2006.05.2019 12:2006.05.2019 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.201906.05.2019 12:2006.05.2019 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тепловоз ТГМ-23Д

    Начальная цена

    455 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловоз ТГМ-23Д"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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