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Номер извещения
ГП927406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств (48 лотов). Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3102
Начальная цена
85 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3102
Начальная цена
92 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3102г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-3102г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-3102г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3102
Начальная цена
52 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
VOLGA SIBER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 14:2506.05.2019 14:2506.05.2019 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
VOLGA SIBER
Начальная цена
93 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
VOLGA SIBER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:2006.05.2019 13:2006.05.2019 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
VOLGA SIBER
Начальная цена
103 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
VOLGA SIBER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок VOLGA SIBERг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения VOLGA SIBERг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:4506.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее VOLGA SIBERг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
VOLGA SIBER
Начальная цена
106 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500
Начальная цена
290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
UAZ PATRIOT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок UAZ PATRIOTг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок UAZ PATRIOTг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения UAZ PATRIOTг. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее UAZ PATRIOTг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
UAZ PATRIOT
Начальная цена
117 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
УАЗ-31622
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-31622г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-31622г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения УАЗ-31622г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-31622г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-31622
Начальная цена
84 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
УАЗ-390994
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-390994г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-390994г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения УАЗ-390994г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:4506.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее УАЗ-390994г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-390994
Начальная цена
36 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ-22171
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-22171 г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-22171 г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-22171 г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:0506.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171 г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-22171
Начальная цена
107 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ГАЗ-22171
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-22171г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-22171г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ГАЗ-22171г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 14:1006.05.2019 14:1006.05.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ГАЗ-22171г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-22171
Начальная цена
101 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мерседес Бенц 0350 RHD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 16:4506.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мерседес Бенц 0350 RHD
Начальная цена
328 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мерседес Бенц 0350 RHD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 16:4506.05.2019 16:4506.05.2019 16:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мерседес Бенц 0350 RHD
Начальная цена
297 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мерседес Бенц 0350 RHD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 16:3006.05.2019 16:3006.05.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Мерседес Бенц 0350 RHDг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мерседес Бенц 0350 RHD
Начальная цена
265 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
181 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
178 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
178 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
194 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
173 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
175 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
178 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ 4230-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 4230-02г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ 4230-02г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ 4230-02г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 4230-02
Начальная цена
178 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ423002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ423002
Начальная цена
177 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ423002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ423002
Начальная цена
145 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ423002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ423002
Начальная цена
147 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ423002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ423002
Начальная цена
149 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ПАЗ423002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ423002г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ПАЗ423002г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ПАЗ423002г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ423002
Начальная цена
147 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
209 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
236 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
224 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
202 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
217 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МАЗ-152-060
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ-152-060г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МАЗ-152-060г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МАЗ-152-060г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ-152-060
Начальная цена
233 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
MA3-152
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок MA3-152г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок MA3-152г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения MA3-152г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:1506.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее MA3-152г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 12:1506.05.2019 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее MA3-152г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
MA3-152
Начальная цена
232 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КАВЗ 324401
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАВЗ 324401
Начальная цена
64 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КАВЗ 324401
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАВЗ 324401
Начальная цена
63 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КАВЗ 324401
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КАВЗ 324401г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КАВЗ 324401г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КАВЗ 324401г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАВЗ 324401
Начальная цена
70 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Урал 4320011110
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Урал 4320011110г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Урал 4320011110г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Урал 4320011110г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:0006.05.2019 13:0006.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Урал 4320011110г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Урал 4320011110
Начальная цена
120 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
КамАЗ-55111-015-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок КамАЗ-55111-015-15г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок КамАЗ-55111-015-15г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения КамАЗ-55111-015-15г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:0506.05.2019 13:0506.05.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее КамАЗ-55111-015-15г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КамАЗ-55111-015-15
Начальная цена
351 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СР-ВО ТРЭКОЛ-39041
Начальная цена
277 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АРОК-39384
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок АРОК-39384г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок АРОК-39384г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения АРОК-39384г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 18:2506.05.2019 18:2506.05.2019 18:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АРОК-39384
Начальная цена
121 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АРОК-39384
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок АРОК-39384г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок АРОК-39384г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения АРОК-39384г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 17:0006.05.2019 17:0006.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее АРОК-39384г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АРОК-39384
Начальная цена
161 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
МК-20-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок МК-20-01г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок МК-20-01г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения МК-20-01г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:3506.05.2019 13:3506.05.2019 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МК-20-01г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 13:3506.05.2019 13:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее МК-20-01г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МК-20-01
Начальная цена
261 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 15:1006.05.2019 15:1006.05.2019 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокран КС-45721 на шасси Урал 4320
Начальная цена
531 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Трактор Т-16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Т-16г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор Т-16г. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Трактор Т-16г. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 14:0006.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Трактор Т-16г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор Т-16
Начальная цена
67 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Тепловоз ТГМ-23Д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тепловоз ТГМ-23Д
Начальная цена
531 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Тепловоз ТГМ-23Д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927406Дата и время окончания срока приема заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2019 17:0024.04.2019 17:0024.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927406Дата окончания срока рассмотрения заявок Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Дата и время проведения
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927406Дата и время проведения Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 12:2006.05.2019 12:2006.05.2019 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927406Подведение итогов не позднее Тепловоз ТГМ-23Дг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тепловоз ТГМ-23Д
Начальная цена
455 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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