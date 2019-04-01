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Номер извещения
31907676760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка услуг по предоставлению персонала (кондукторов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
Почтовый адрес
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
Контактный телефон
+7 843 533-72-06
Факс
Адрес электронной почты
ootkm218@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисарина Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Казань, ул.Нурсултана Назарбаева,8 , единая закупочная комиссия
Закупки и тендеры Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие Эта группировка не включает: - услуги по обеспечению функционирования трудовых ресурсов в сочетании с наблюдением или осуществлением предпринимательской деятельности, см. класс, к которому причислена соответствующая экономическая деятельность такого предприятия; - услуги по предоставлению только одной из функций трудовых ресурсов, см. класс соответствующей экономической деятельности такой функции
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки услуг по предоставлению персонала (кондукторов)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки услуг по предоставлению персонала (кондукторов)
Начальная цена
10 795 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70000 часов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
: г.Казань, ул.Нурсултана Назарбаева, 8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Все закупки и тендеры МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС Г.КАЗАНИ
Адрес местонахождения
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8,
420049, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, ДОМ 8
78.30.19.000
78.30
Документация лота
Кол-во: 70000
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