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Номер извещения
ГП927403
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа движимого имущества (9 лотов). Продавец: ООО "Газпром экспорт".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
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Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва.
Начальная цена
1 614 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва
Начальная цена
1 719 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва
Начальная цена
1 535 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб
Начальная цена
2 337 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва
Начальная цена
1 911 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).
Начальная цена
483 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3
Начальная цена
147 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.
Начальная цена
1 196 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кабельная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабельная продукция г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Кабельная продукция г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кабельная продукция г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция
Начальная цена
535 014,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
24.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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