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    Главная / Торги / Продажа движимого имущества (9 лотов). Продавец: ООО "Газпром экспорт".

    Продажа движимого имущества (9 лотов). Продавец: ООО "Газпром экспорт".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа движимого имущества (9 лотов). Продавец: ООО "Газпром экспорт".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о торгах

    Инструкция по переводу задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер: М084ТЕ177; год выпуска 2012; пробег 212 881 км, местоположение – Москва.

    Начальная цена

    1 614 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С257ХА177; год выпуска 2012; пробег121 809 км; местоположение – Москва

    Начальная цена

    1 719 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic; гос. номер С808ХА177; год выпуска 2012; пробег 170 628 км; местоположение – Москва

    Начальная цена

    1 535 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mercedes-Benz S500 4matic"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М185УА77;год выпуска 2013; пробег 64 022 км; местоположение – СПб

    Начальная цена

    2 337 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L; гос. номер М186УА77; год выпуска 2013; пробег 173 856 км; местоположение – Москва

    Начальная цена

    1 911 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mercedes-Benz Viano 3,5 Ambiente/L"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее).

    Начальная цена

    483 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материально-технические ресурсы (щиты распределительные, конденсаторная установка, стойка с медными шинами и прочее)."

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3

    Начальная цена

    147 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофемашина Cimbali M39 DOSATRON DT/3"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед.

    Начальная цена

    1 196 860,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn в кол-ве 14 ед."

    Кол-во: 14

    Лот 9

    Кабельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2019 16:00 GMT +324.04.2019 16:0024.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927403Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 17:0025.04.2019 17:0025.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927403Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабельная продукция г. Москва

    Дата и время проведения

    26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927403Дата и время проведения Кабельная продукция г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кабельная продукция г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927403Подведение итогов не позднее Кабельная продукция г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция

    Начальная цена

    535 014,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабельная продукция "

    Кол-во: 1

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