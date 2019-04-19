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Номер извещения
ГП927397
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15. Продавец: ООО "Газпром трансгаз Москва".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 21:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 15:00 GMT +319.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927397Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 17:0022.04.2019 17:0022.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927397Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.г. Москва
Дата и время проведения
23.04.2019 11:0023.04.2019 11:0023.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927397Дата и время проведения Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 17:0023.04.2019 17:0023.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927397Подведение итогов не позднее Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.04.201923.04.2019 17:0023.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927397Подведение итогов не позднее Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 6 - одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) с правом аренды земельного участка 2208 кв.м., расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Начальная цена
948 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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