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Номер извещения
ГП927384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа жилого помещения (1/2 дома операторов), находящегося по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Бударино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 15:00 GMT +324.04.2019 15:0024.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927384Дата и время окончания срока приема заявок Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 15:0025.04.2019 15:0025.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927384Дата окончания срока рассмотрения заявок Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.г. Москва
Дата и время проведения
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927384Дата и время проведения Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.г. Москва
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 17:0026.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927384Подведение итогов не позднее Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 17:0026.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927384Подведение итогов не позднее Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв., расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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