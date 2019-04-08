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Номер извещения
ГП927383
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 19:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141865, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, Рабочий поселок Некрасовский, Микрорайон Строителей, 1
Почтовый адрес
141865, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, Рабочий поселок Некрасовский, Микрорайон Строителей, 1
Контактный телефон
+7 951 550-19-59
Факс
Адрес электронной почты
a-baza36@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
КРЕЙНИН Василий Не
Место рассмотрения предложений
Дмитровский район
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Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 18:00 GMT +308.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927383Дата и время окончания срока приема заявок Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)Дмитровский район
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.04.2019 12:0009.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927383Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)Дмитровский район
Дата и время проведения
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927383Дата и время проведения Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)Дмитровский район
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 18:0011.04.2019 18:0011.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927383Подведение итогов не позднее Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)Дмитровский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа газовой котельной 23.5МгВТ (20ГКЛ)
Начальная цена
52 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141865, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, Рабочий поселок Некрасовский, Микрорайон Строителей, 1
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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