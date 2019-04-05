Запрос котировок в электронной форме на Поставку химических материалов для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал) для субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907676492 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на Поставку химических материалов для нужд ООО «А-Техникс» (Оренбургский филиал) для субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС

Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС Юридический адрес 141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4 Почтовый адрес 141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4 Контактный телефон +7 3532 37-68-47 доб. 1430 Факс {} Адрес электронной почты ykasyanova@atechnics.ru Ф.И.О. контактного лица Касьянова Юлия Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru