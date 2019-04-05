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Номер извещения
ГП927375
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Проектные работы по разработке рабочей документации на строительство выставочного комплекса.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 18:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143441, Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, Путилково, 69кмМКАД, ООК "Гринвуд"строение19
Почтовый адрес
143441, Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, Путилково, 69кмМКАД, ООК "Гринвуд"строение19
Контактный телефон
+7 915 301-18-02
Факс
Адрес электронной почты
GW2@greenwoodpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Дмитрий Не
Место рассмотрения предложений
городской округ Красногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 23:00 GMT +305.04.2019 23:0005.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927375Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации.городской округ Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 23:0005.04.2019 23:0005.04.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927375Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации.городской округ Красногорск
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 23:0010.04.2019 23:0010.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927375Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации.городской округ Красногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по разработке рабочей документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Разработка рабочей документации на выставочных комплекс.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, городской округ Красногорск, деревня Путилково, территория "Гринвуд" (Бизнес-парк "ГРИНВУД")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Гринвуд-менеджмент
Все закупки и тендеры Гринвуд-менеджмент
Адрес местонахождения
143441, Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, Путилково, 69кмМКАД, ООК "Гринвуд"строение19
41.10.10.000
Документация лота
Кол-во: 0
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