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    Главная / Торги / Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций

    Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927373Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Чертежи карусельный станок мод. 1525

    Чертежи карусельный станок мод. 1Л532

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3043

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lyubov.Ivanova1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927373Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927373Дата и время вскрытия заявок Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2019 16:0020.05.2019 16:0020.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927373Подведение итогов не позднее Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.05.201920.05.2019 16:0020.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927373Подведение итогов не позднее Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.15.24.120

    Передачи винтовые шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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