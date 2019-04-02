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Номер извещения
ГП927373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3043
Факс
Адрес электронной почты
Lyubov.Ivanova1@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 10:00 GMT +302.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927373Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 10:0002.04.2019 10:0002.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927373Дата и время вскрытия заявок Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино
Подведение итогов не позднее
20.05.2019 16:0020.05.2019 16:0020.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927373Подведение итогов не позднее Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позицийКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление по чертежам механизмов для карусельных станков - 12 позиций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.15.24.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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