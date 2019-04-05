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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автомобилей Мерседес

    Закупка запасных частей для автомобилей Мерседес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 17:3005.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобилей МерседесМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927372

    Уникальный номер закупки

    1148/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автомобилей Мерседес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.sherstobaeva@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шерстобаева Анастасия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автомобилей Мерседес

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 16:0019.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927372Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобилей МерседесМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автомобилей Мерседес

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий сепаратора А0004771302"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтра топливного A0004770103 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтра салонного A0008301218 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Щетка стеклоочистителя A0018204845 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Штуцер 307124695"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Шланг подкачки колес 16м 5320-3929010-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Шланг подкачки колес 12м 5320-3929010-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Шайба установочная А3463541662 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Фонарь указателя поворота правый 463559 Diesel Technic"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Фонарь маркерный светодиод 24В 431.3731"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Фонарь задний левый A0015406270 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Фонарь задний A0015406370 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный PL420X Mann"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Фильтр топливный PL420 Mann"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Фильтр осушителя воздуха A0008264714 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Фильтр масляный A0004662804 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный A0040943504 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Фара головного света правая с приводом A9438201761 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Фара головного света левая с приводом A9438201661 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Усилитель сцепления A0002540447 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Усилитель рулевого механизма A9404603500 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Турбокомпрессор A0090965999 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Трещетка заднего моста левая А9454200238"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Стойка стабилизатора A9483260247/A94832602477390 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Стойка стабилизатора A9433230211 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Стекло фары правое А0008264610"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Стекло зеркала A0028113433 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Стекло ветровое А9416710010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Сигнал звуковой высокого тона АИ-3721000-02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Свеча накаливания А0011590701 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Сальник ступицы заднего моста внутренний A0169975647 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Сальник ступицы заднего моста с ABS A9423560515 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Сальник ступицы А0159979045"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Сальник ступицы A0139978946 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Сайлентблок передней рессоры A0003223285 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Пружина A6179930610 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Подушка рессоры A0003250796 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Перемычка для АКБ с клеммами сечение провода 35мм2, L=0,35м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Палец опорный тормозной колодки A4974210074 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Отопитель Thermo Pro 90 24В дизель 9031890 Webasto"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Накладка тормозной колодки А6594233610"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Нагнетатель воздушный Thermo 90ST 24В 9010621A Webasto"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Мотор стеклоподъемника правой двери A0008205008 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Мотор отопителя A0038300508 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Лист рессоры коренной передней A9443200702-01 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Комплект шкворней поворотного кулака A6253300419 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Комплект уплотнений головки блока цилиндров A5410101621 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Комплект ремонтный ступицы A9403501135 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Комплект ремонтный полуоси моста A9443300360 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Комплект ремонтный подшипника подвесного карданного вала A6593300651 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Комплект ремонтный кулака поворотного A6253300619 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Комплект ремонтный кулака поворотного A6253300119 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Комплект ремонтный А9443300560 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Комплект накладок тормозных A6594234010 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Комплект накладок тормозных A6594233810 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Комплект накладок тормозных A6594232810 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Комплект накладок тормозных A6594232710 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Комплект накладок тормозных A6214210510 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Комплект накладок тормозных A6174231530 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Кольцо уплотнительное А0239976548"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Кольцо уплотнительное А0139979447"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Кольцо уплотнительное A0279972248 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Кольцо уплотнительное A0039976948 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Кольцо N900055040300 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Колодка тормозная A6594200419 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Ключ зубчатый ступичный W740589000700 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Клапан пневматический системы КПП A0009975212 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Клапан пневматический A0009973512 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Зеркало левое боковое A9438105616 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Заклепка трубчатая накладная A0009910533 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 71"

    "Диск колеса 8,5х24 A0014018902 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 7

    "Позиция 72"

    "Датчик уровня топлива А009523018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Датчик скорости 2171.20002311"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Датчик давления воздуха A0045455514 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Датчик включения блокировки моста A0015454909 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Датчик ABS правый A6555400717 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Датчик ABS левый A6505400217 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Гофра автономного отопителя 1322431A Webasto"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Горелка дизельная Thermo 90ST 1322584A Webasto"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Генератор A0121546702 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Гайка ступицы А6563300088/9983"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Гайка стремянки N910112020000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Гайка М24х2 N910113024000 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Гайка М22 N074361022205 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Гайка A0019907651 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Втулка стабилизатора переднего A003237585 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Вал оси передней А6253309601 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Болт М12х1,25x75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Болт крепления колеса A0004013771 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 60

    "Позиция 90"

    "Болт N910105016010 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Болт N000000005541 М16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Болт A3469904304 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Блок управления Thermo 90ST 24В 9011399A Webasto"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Барабан тормозной задний A3054230701 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Барабан тормозной A6584210301 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Амортизатор подвески A0063234500 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Амортизатор подвески A0053266000 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 150

    "Позиция 98"

    "Амортизатор кабины A9438905019 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Амортизатор кабины A9438904619 Mercedes-Benz"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Амортизатор кабины A9428900519 передний Mercedes-Benz"

    Кол-во: 20

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    440403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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