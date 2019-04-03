Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Оказание транспортных услуг по доставке работников ООО «А-Техникс» из/в г. Оренбург к месту/от места работы в аэропорт «Оренбург» для субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907676254 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Оказание транспортных услуг по доставке работников ООО «А-Техникс» из/в г. Оренбург к месту/от места работы в аэропорт «Оренбург» для субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru