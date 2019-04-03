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    Главная / Торги / Поставка автомобиля BMW 740Li xDrive или эквивалент

    Поставка автомобиля BMW 740Li xDrive или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676229Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобиля БМВ 740LD xDriveХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907676229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля BMW 740Li xDrive или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Форма банковской гарантии

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    dep966mail@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелева Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автомобиля БМВ 740LD xDrive

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907676229Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобиля БМВ 740LD xDriveХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907676229Дата и время вскрытия заявок Закупка автомобиля БМВ 740LD xDriveХимки

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676229Подведение итогов не позднее Закупка автомобиля БМВ 740LD xDriveХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907676229Подведение итогов не позднее Закупка автомобиля БМВ 740LD xDriveХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автомобиля БМВ 740LD xDrive

    Начальная цена

    8 762 566,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    43 812,83 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    43 812,83

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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