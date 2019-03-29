Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по сопровождению программного продукта «1С: Вещевое довольствие» для субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907676287 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по сопровождению программного продукта «1С: Вещевое довольствие» для субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС

Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС Юридический адрес 141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4 Почтовый адрес 141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4 Контактный телефон +7 499 404-35-47 доб. 1126 Факс {} Адрес электронной почты ashandurenko@atechnics.ru Ф.И.О. контактного лица Шандуренко Алексей Не Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по управлению компьютерным оборудованием Ключевые слова:

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