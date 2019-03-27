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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
Почтовый адрес
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
Контактный телефон
+7 843 222-85-60
Факс
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Адрес электронной почты
NatalyaGG@tcoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гапеенко Наталья Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Сабинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927365Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927365Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927365Подведение итогов не позднее Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование
Начальная цена
227 516,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Казань, ул. Аделя Кутуя 86вРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК «ТранзитСити»
Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»
Адрес местонахождения
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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