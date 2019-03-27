Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование

    Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927365Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТСИТИ
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Юридический адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Почтовый адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Контактный телефон

    +7 843 222-85-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    NatalyaGG@tcoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гапеенко Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Сабинский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927365Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 12:0027.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927365Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 10:0028.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927365Подведение итогов не позднее Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927365Подведение итогов не позднее Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использованиеСабинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование

    Начальная цена

    227 516,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Казань, ул. Аделя Кутуя 86вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50% , 3 дня срок поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТК «ТранзитСити»
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Адрес местонахождения

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Upgrade to Kerio Control, 300 users, + 1 Year SWM, право на использование"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП201679
    Проведение комплекса работ по созданию системы учета, контроля и анализа происшествий, опасных событий и нарушений в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
    Проведение комплекса работ по созданию системы учета, контроля и анализа происшествий, опасных...
    585325
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГЭС Тамбов
    Запрос предложений № ГП213824
    Приобретение лицензий Р7
    Приобретение лицензий Р7
    589491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    342 225
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП101179
    Закупка лицензий Kaspersky
    Закупка лицензий Kaspersky
    434360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.01.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить